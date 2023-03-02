Президент Литвы призвал национальные железные дороги прекратить перевозить российские и белорусские грузы

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг, 2 мартя, заявил, что призвал «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) прекратить перевозки российских и белорусских грузов, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ, глава Литвы сказал: «Lietuvos gelezinkeliai – это не только коммерческое учреждение, но и государственное предприятие, и если я слышу, что премьер-министр согласна, министр согласен, глава железных дорог согласен, то в чем проблемы? Давайте хоть завтра прекратим перевозки, потому что мы загоняем себя в угол и потом не знаем, как контролировать соблюдение санкций в отношении грузов».

«Если перестанем перевозить, то – да, мы потеряем часть доходов, но, возможно, это будет стимулом искать альтернативные рынки и пытаться компенсировать потерю доходов другими способами. Все очень просто, и это опять тот же пример, когда все говорят правильные вещи, но работа и решения не принимаются», – заявил Науседа.

В свою очередь, глава литовского кабмина Ингрида Шимоните сказала, что «Литовские железные дороги» могут выбирать самостоятельно, с какими партнерами работать, а также, что отказа от перевозок российских и белорусских грузовне бояться не стоит.

«Географически мы находимся в таком месте, через которое пытаются попасть в ЕС, на нас большая нагрузка. Но есть и достаточно простые решения, которые могут снизить эту нагрузку на институты, потому что заработок здесь действительно очень низкий, и я не думаю, что стоит за этим гнаться».

Вильнюс, Иван Бабурин

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