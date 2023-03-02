Зарплаты россиян за десять лет выросли более чем на 30%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг, 2 марта, сообщила, что согласно предварительным данным реальные зарплаты россиян в 2022 году по сравнению с 2011-м выросли на 32,6%.

Следует отметить, что ранее в ведомстве сообщали, что в 2022 году реальные зарплаты снизились на 1% по сравнению с 2021 годом, а номинальные зарплаты выросли на 12,6% – до 64,191 тыс. рублей. Вместе с тем, по предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения РФ в 2022 году составили 45 272 рубля против 40 272 рублей в 2021 году.

Москва, Иван Бабурин

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