Херсонские электросети перейдут к Россетям с 1 апреля

Министерство энергетики РФ по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в новые регионы России заявило в понедельник, 6 марта, что с 1 апреля эксплуатация электросетей Херсонской области перейдет к оператору электрических сетей России ПАО «Россети».

В сообщении минэнерго РФ говорится: «В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)».

Москва, Иван Бабурин

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