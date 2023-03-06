Страны ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа в прежних объемах

Глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт в ходе пленарного выступления на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник, 6 марта, заявил, что страны Европы не демонстрируют стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине, глава Chevron сказал: «На сегодняшний день чрезмерная зависимость от поставок российского газа очевидна. Но я считаю, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей».

Кроме того, говоря о последствиях от введения потолка цен и запрет на покупку нефти и нефтепродуктов в Европе, Майк Вирт заявил, что это создало множество сложностей для работы энергетических рынков.

«В нормальных условиях при изменении спроса и производственных мощностей система оптимизируется, но теперь существует множество сложностей. Сложности связаны, в том числе, с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов», – сказал глава Chevron.

Хьюстон, Иван Бабурин

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