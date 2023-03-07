Вслед за Carlsberg об уходе из России объявила голландская компания Heineken

Нидерландская пивоваренная компания Heineken заявила о желании покинуть российский рынок, – сообщает во вторник, 7 марта, издание NL Times.

Издание со ссылкой на заявление голландского пивоваренного гиганта пишет, что Heineken стремится уйти из России и ищет «подходящего нового владельца для бизнеса, заботясь о местных сотрудниках».

«В России сложилась беспрецедентная ситуация, компания сталкивается со многими дилеммами в сложном деловом климате в стране. Компания усердно работает над продажей бизнеса и намерена достичь соглашения с новым владельцем в первой половине 2023 года», – говорится в заявлении на сайте Heineken.

Отметим, что ранее сегодня датский пивоваренный концерн Carlsberg сообщил, что готовится завершить сделку по продаже российского бизнеса до наступления лета.

Амстердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»