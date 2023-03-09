Европа останется в состоянии энергетического кризиса как минимум до 2024 года

Европейский энергетический кризис затянется и продлится минимум до 2024 года. Негативным фактором выступит полный отказ ЕС от российских энергоносителей. Такой прогноз дала обозреватель Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.

По мнению автора статьи, до настоящего времени ситуация не была настолько сложной из-за сравнительно теплой зимы, которая позволила европейским странам сэкономить энергию. Но есть риск ухудшения положения энергосистемы Европы, что скажется на всех сферах промышленности региона – химической, металлургической и стекольной.

«Предполагая, что следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на 10% по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объем не превышал 450 млрд кубометров. Хотя в прошлом году ЕС установил добровольную цель в 15%, этого нельзя было бы достичь без аномально теплой погоды. Цель в 10% гораздо более реалистична», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью Кампанеллы.

При этом несмотря на то, что доля российских энергоресурсов сократилась, роль РФ как поставщика все еще остается очень существенной для европейского рынка. Такое положение дел смогут изменить только ввод новых мощностей по регазификации или освоение альтернативных источников энергии.

Брюссель, Зоя Осколкова

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