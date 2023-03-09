Бижутерия Swarovski покидает Россию

Генеральный директор австрийского производителя бижутерии Swarovski Алексис Назард заявил, что компания намерена полностью прекратить свою деятельность в России, – сообщает в четверг, 9 марта, издание Trend.

В интервью журналу Назард сказал: «Мы пришли к выводу, что мы больше не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России. Уход компании будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Следует отметить, что сроков ухода с российского рынка гендиректор Swarovski не назвал.

Москва, Иван Бабурин

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