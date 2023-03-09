Белый дом включил в бюджет США финансирование киевского режима

Администрация президента США Джо Байдена запросила учесть в проекте бюджета на 2024 год $6 млрд на «поддержку Украины, союзников по НАТО и иных стран-партнеров США в Европе», – сообщают СМИ со ссылкой на документ.

В документе, обнародованном Белым домом, говорится: «Бюджет предоставляет свыше $6 млрд. долларов на помощь Украине, альянсу США с НАТО и другим европейским партнерским странам… и партнерским силам перед лицом продолжающейся российской агрессии».Также запрошены средства на прием в 2024 году 125 тысяч беженцев, в том числе с Украины.

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено финансирование в размере $753 млн. на «противодействие влиянию России на Украине» и «$400 млн. в фонд сдерживания Китая».

Также в проекте бюджета на 2024 год Белый дом запросил $37,7 млрд на поддержание потенциала ядерного сдерживания и $23,8 млрд на модернизацию атомного комплекса, а также $9,1 млрд на инициативу Пентагона по «Тихоокеанскому сдерживанию».

В целом, согласно опубликованному документу, проект бюджета на 2024 год, предложенный Белым домом, предполагает расходы США в размере $6,883 трлн., доходы – $5,036 трлн.

Как сообщают СМИ, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти уже назвал предложения Джо Байдена «несерьезными», указав на разницу в доходной и расходной частях бюджета.

Вашингтон, Иван Бабурин

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