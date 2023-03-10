В России зафиксировано снижение инфляции

Минэкономразвития России в своем обзоре «О текущей ценовой ситуации» в пятницу, 10 марта, отметило, что впервые за год в России инфляция в годовом выражении опустилась ниже 10% и на 6 марта она составила 9,43%.

В обнародованном документе ведомства говорится: «На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении (11,01% неделей ранее)».

«За неделю с 28 февраля по 6 марта продолжилось снижение цен на продовольственные товары за счет продолжающегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продукты питания рост цен возобновился умеренными темпами (0,05%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06% на фоне удорожания легковых автомобилей отечественной марки. В секторе услуг рост цен также возобновился после дефляции на прошлой неделе (0,10%) на фоне удорожания санаторно-оздоровительных услуг и замедления снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы», – сообщили в минэкономразвития.

В свою очередь, в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) сообщили, что средняя розничная цена дизельного топлива в России снизилась в феврале по сравнению с январем на 0,7%, бензина – на 0,1%.

«Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,1%, дизельное топливо – на 0,7%, бензин автомобильный – на 0,1%», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»