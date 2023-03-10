Количество россиян, проживающих за границей бедности, составило 10,5%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 10 марта, сообщила, что в России численность населения с доходами ниже границы бедности за 2022 год сократилась на 0,7 млн. до 15,3 млн., что составило 10,5% от всех россиян.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, говорится: «Численность населения с доходами ниже границы бедности в 2022 году – 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны. По сравнению с 2021 года доля малоимущего населения страны сократилась на 0,7 млн человек – с 16,0 млн до 15,3 млн человек – или на 0,5 п. п. (с 11,0% в 2021 году до 10,5% в 2022 году). …Граница бедности в целом за 2022 год составила 13 тыс. 545 рублей».

Как пояснили в Росстате, «денежные доходы населения в 2022 году составили 79,1 трлн. рублей, и увеличились за год на 12,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения выросли в 2022 году на 12,4% по сравнению с 2021 годом до 45 тыс. 272 рублей Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в 2022 году составила 64 тыс. 191 рубль, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 12,6%. Доля социальных выплат в структуре доходов в 2022 году составила 20,7%».

«Доля доходов, связанных с оплатой труда, выросла на 4,8 трлн. рублей – с 40,4 трлн. рублей в 2021 году до 45,2 трлн. рублей в 2022 году, составив 57,2% в структуре доходов в 2022 году. Доходы от предпринимательской деятельности выросли на 989,2 млрд рублей до 4,9 трлн. рублей», – говорится на сайте ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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