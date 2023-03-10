Оттава запретила импорт российского алюминия, железа и стали

Правительство Канады в пятницу, 10 марта, запретило импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них, – сообщают СМИ.

В документе о поправках к положению «об особых экономических мерах», опубликованном на сайте правительства Канады, говорится: «Сталь и алюминий – импорт 3.14 (1) Любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, приобретать или вступать во владение любым товаром, указанным в колонке 1 списка 11 (железо и сталь, алюминий и изделия из него) из России или у любого лица в России».

Оттава, Иван Бабурин

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