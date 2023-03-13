В США остановлены торги четырех баков

Нью-Йоркская фондовая биржа после резкого падения стоимости ценных бумаг в понедельник, 13 марта, остановила торги акциями четырех американских банков, – передает ТАСС.

Агентство со ссылкой на данные торговой площадки сообщает, что остановлены торги танков First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial, Zions Bancorporation.

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи акции First Republic упали на 76,76%, PacWest Bancorp на 50,37%, Regions Zions Bancorporation на 27,81% и Regions Financial на 9,42%.

Напомним, что в США в пятницу, 10 марта, обанкротился банк США Silicon Valley Bank. Американский портал финансовой информации MarketWatch также в понедельник, 13 марта, сообщил, что шведский пенсионный фонд Alecta оценил свои потери от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) в 12 млрд шведских крон ($1,13 млрд).

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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