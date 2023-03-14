Путин объявил об объединении европейской и дальневосточной и системы газопроводов

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ во вторник, 14 марта, заявил, что учитывая возможное появление «Силы Сибири», «Газпром» планирует объединить дальневосточную и европейскую системы газопроводов, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Поскольку сейчас у нас труба идет и во Владивосток и здесь сейчас есть труба, во-первых, можно и нужно сделать соединение. Во-вторых, у «Газпрома» есть идея соединить европейскую и дальневосточную системы газопроводов. С учетом того, что «Сила Сибири-2» у нас назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь, потому что цены на экспорт гораздо выше, чем цены внутри страны. Это дает возможность «Газпрому» обеспечить значительную часть населения».

Улан-Удэ, Иван Бабурин

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