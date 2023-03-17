В России с 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

В документе, опубликованном в пятницу, 17 марта, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033. Фонду пенсионного и социального страхования проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением, для увеличения соответствующих пенсий, установленных Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

«Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год – 1 апреля. В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года – на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%. Индексация затронет четыре млн. человек, для яего в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 млрд рублей», – пояснили в пресс-службе минтруда РФ.

Москва, Иван Бабурин

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