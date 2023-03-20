Amazon готовится уволить девять тысяч человек

Генеральный директор американского онлайн-ретейлера Amazon Энди Джесси в понедельник, 20 марта, заявил, что компания планирует уволить девять тысяч работников, – сообщает агентство Bloomberg. человек.

Согласно сообщению агентства, гендиректор Amazon сказал, что «компания планирует уволить часть сотрудников в ближайшие недели. В первую очередь увольнения затронут центр обработки данных подразделения Amazon Web Services, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений».

Вашингтон, Иван Бабурин

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