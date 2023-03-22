Росстат назвал главного должника по зарплате в стране

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 22 марта, сообщила, что «лидеров» по задолженности по заработной плате стал Санкт-Петербург, здесь по состоянию на 1 марта 2023 года долги составили 113 млн. рублей, что является самым высоким показателем среди российских регионов.

В документе, опубликованном на сайте Росстата, говорится, что «в Санкт-Петербурге задолженность по зарплате на 1 марта составила 113 млн. рублей. По сравнению с началом февраля показатель увеличился на 73%. На втором месте по уровню задолженности находится Ленинградская область, здесь данный показатель составил 56,4 млн. рублей. На третьем месте – Крым с задолженностью в 44,6 млн. рублей».

«В Центральном федеральном округе самая большая задолженность приходится на Тамбовскую область – 44,4 млн. рублей. В Москве задолженность составила 37,5 млн. рублей. В Красноярском крае показатель достиг 43,6 млн. рублей, в Челябинской области сохранился на уровне 28,8 млн. рублей», – сообщили в ведомстве.

Что касается, Северо-Кавказского федерального округа, здесь, согласно данным Росстата, наиболее высокая задолженность в Дагестане – 20,7 млн. рублей и Ставропольском крае – 18,6 млн. рублей. В регионах Приволжского федерального округа самый высокий показатель у Саратовской области – 13,2 млн. рублей.

«На Дальнем Востоке наибольшая задолженность зафиксирована в Забайкальском и Приморском краях, 24,4 млн. рублей и 19,8 млн. рублей соответственно. Наиболее низкая задолженность по зарплате на 1 марта зафиксирована в Тверской области – 200 тыс. рублей, Ярославской области – 300 тыс. рублей, а также в Адыгее, Бурятии и Нижегородской области – по 400 тыс. рублей. Около 30 субъектов РФ не имеют задолженности», – сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Москва, Иван Бабурин

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