ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 22 марта, сообщила, что по итогам заседания 21-22 марта базовая ставка повышена на 25 б.п. (базисных пунктов) – до 4,75-5,0%, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), говорится: «Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5,0%».

Следует отметить, что на предыдущем заседании Комитета 31 января -1 февраля ставка была поднята также на 25 б.п. – с 4,25-4,5% до 4,5-4,75%., а за 2022 год FOMC повышал ставку семь раз.

Вашингтон, Иван Бабурин

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