Обанкротился крупнейший британский производитель «молочных суррогатов»

Крупнейшая британская компания производитель молочных суррогатов из фундука, миндаля и кокосового молока Innocent Drinks объявила, что прекращает выработку всего ассортимента безмолочных напитков, – сообщает 22 марта сетевое издание Agriland.

В обращении, опубликованном на сайте компании, в частности, говорится: Готовы сообщить неутешительную новость о том, что наш ассортимент отправляется в рай для напитков и в ближайшие недели исчезнет с полок супермаркетов сети. Сейчас еще есть последний шанс запастись производимыми нами альтернативами. Еще доступны продукты на основе фундука, миндаля и кокосового молока».

«Популярность суррогатов молока оказалась недостаточной, чтобы оправдать продолжение производства и продаж. Мы знаем, что некоторые из вас действительно любят эти напитки, поэтому, закрывая производство, мы хотели бы поблагодарить вас за их покупку. Для всех, кто спрашивает, вернется ли ассортимент в магазины, нам жаль говорить, но наши цифры продаж не лгут. Мы просим вашего сочувствия в это время траура», – сообщили в компании производителе молочных суррогатов.

Лондон, Иван Бабурин

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