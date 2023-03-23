Путин поручил заменить одноразовую пластиковую упаковку на бумажную

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ принять меры, по увеличению доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий. … Доклад представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин».

Напомним, что о работе над ограничением оборота пластиковых изделий в целях снижения вреда, наносимого экологии во вторник, 21 марта, сообщил минпромторг РФ.

Москва, Иван Бабурин

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