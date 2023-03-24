В России определены профессии для прохождения альтернативной службы

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал приказ, в котором утвердил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 24 марта, говорится: «Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, … перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».

В обновленном списке министерстве утверждено149 профессий, которые подлежащие призыву граждане могут избрать вместо срочной службы в Вооруженных силах России.

Среди разрешенных к прохождению альтернативной службы профессий 64 – рабочие, а 85 – должности служащих. Таким образом, в сравнении с ранее действовавшей нормой в список добавлены 25 профессий рабочих специальностей. При этом из перечня исключили семь профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Следует отметить, что приказ также определяет перечень организаций, в которых возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

Москва, Иван Бабурин

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