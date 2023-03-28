Россия начала дополнительные поставки газа в Венгрию

Правительство РФ во вторник, 28 марта, сообщило, что Россия по просьбе Будапешта будет осуществлять дополнительные поставки природного газа сверх обязательств.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства России, говорится: «Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны»

Ранее сегодня сообщалось, что российский вице-премьер Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей.

Москва, Иван Бабурин

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