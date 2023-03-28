В ЕС согласовали «энергетический пакет» по декарбонизации рынков водорода и газа

Министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Швеции Эбба Буш по итогам заседания Совета ЕС по энергетике в Брюсселе во вторник, 28 марта, заявила, что рада тому, что определилась позиция стран-членов ЕС по «газовому пакету», призванному продвигать цель ЕС к климатической нейтральности, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Эбба Буш сказала: «Я рада, что мы нашли сбалансированное соглашение по газовому пакету. Европа находится на пути перехода от природного газа к возобновляемым и низкоуглеродным газам, и мы должны создать для этого правильные рыночные условия таким образом, чтобы содействовать конкурентоспособности, защищать потребителей и продвигать нашу цель климатической нейтральности к 2050 году».

«Сегодня совет согласовал свою позицию для переговоров по двум предложениям, устанавливающим общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода. Целью законодательства является разработка перехода газового сектора на возобновляемые и низкоуглеродные газы, в частности биометан и водород, с учетом достижения цели ЕС по климатической нейтральности к 2050 году. Пакет по декарбонизации рынков водорода и газа состоит из предложений регламента и директивы, устанавливающих общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода. … Согласованные предложения устанавливают правила защиты потребителей и укрепляют надежность поставок, а также направлены на создание нормативно-правовой базы для специализированной водородной инфраструктуры и рынков», – говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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