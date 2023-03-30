Лондон утратил статус финансового центра мира

Лондон потерял статус единоличного лидера в рейтинге мировых финансовых центров. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете City of London Corp.
Аналитики оценивали ведущие мировые финансовые центры по 95 показателям. В результате Лондон сохранил первую строчку, повысив общий балл конкурентоспособности с 59 до 60. Тогда как Нью-Йорк добрал два пункта и возглавил рейтинг наравне с британской столицей.
«Однако, несмотря на такие высокие показатели, впервые за время проведения исследования Лондон не стал явным лидером – другие финансовые центры продвигаются быстрее», – говорится в исследовании. Причина в том, что все больше компаний выходят на IPO в США.
Третье место в рейтинге мировых финансовых центров сохранил Сингапур (51 балл), за ним расположились Франкфурт (46), Париж (43), Гонконг (37) и Токио (35).
«Великобритания остается одним из самых открытых и глобальных финансовых центров с лучшим доступом к международным рынкам, чем США, Франция или Япония. Но наше конкурентное преимущество находится под угрозой», – отметил председатель правления City of London Крис Хейворд.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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