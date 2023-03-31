Производитель ракет для РСЗО HIMARS заявил о невозможности срочно нарастить их производство

Директор по развитию бизнеса тактических ракет Lockheed Martin Бекки Уитроу в пятницу, 31 марта, заявила, что компания не может быстро нарастить производство высокоточных боеприпасов большой дальности, которые используются для поставляемых Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, – сообщает издание Defense One.

В интервью изданию Уитроу заявила: «На данный момент годовая мощность производства Lockheed Martin составляет 10 тыс. ракет типа GLMRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Компания устанавливает новые станки и испытательную технику, чтобы к следующему году достичь годового выпуска в 14 тыс. снарядов. Однако удвоить объем производства будет возможно не ранее, чем через два года».



«Недостаточное количество оборудования, трудности с поиском рабочих для производств, расположенных вдалеке от населенных пунктов являются самым большим препятствием для увеличения производственных мощностей. Сейчас предприятия работают в одну смену, но у компании есть возможность временно добавить вторую. Кроме того, есть трудности с цепочкой поставок – некоторые компоненты для ракет GMLRS необходимы для других снарядов, при этом в США производителей двигателей для ракет только два».



Вашингтон, Иван Бабурин

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