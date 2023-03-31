СМИ: МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отмечая, что выделяет первый кредит стране, находящейся в состоянии войны, утвердил четырехлетний план по выделению Украине $15,6 млрд, – сообщает агентство Bloomberg.

В публикации агентства говорится, что группа кредиторов Украины: Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, поддержала «беспрецедентное решение», которое потребовало от МВФ изменить свои правила кредитования, продлив мораторий на погашение долга на все время действия программы.

Со ссылкой на источники Bloomberg пишет, что «программа будет разделена на два этапа. На первом этапе в 12-18 месяцев Украина должна будет принять меры по укреплению фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, в том числе, ликвидировать монетарное финансирование. На втором – необходимо будет провести более масштабные реформы для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки восстановления и реконструкции страны, в том числе в рамках цели Украины по вступлению в Европейский Союз».

«Прогнозы МВФ для экономики Украины в этом году варьируются от сокращения на 3% до роста на 1% после спада на 30% в 2022 году», – сообщает агентство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя новость о выделении кредита, заявил, что «средства от МВФ помогут правительству профинансировать все критические издержки и сохранить макрофинансовую стабильность. Программа МВФ станет частью общего пакета финансовой поддержки для Украины от международных партнеров в размере $115 млрд. Первый транш в размере более $2,7 млрд ожидаем уже в ближайшее время».

В свою очередь, глава украинского режима Владимир Зеленский приветствовал решение МВФ традиционными лозунгами.

«Это немаловажная помощь в нашей борьбе с агрессией РФ. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся вперед к победе!», – написал в своем аккаунте в Twitter вождь украинцев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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