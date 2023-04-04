СМИ: Virgin Orbit объявила о банкротстве

Конкурент SpaceX Илона Маска компания, предоставляющая услуги по запуску малых спутников Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона не смогла найти новых инвесторов и объявила о банкротстве, – сообщает во вторник, 4 апреля, телеканал BBC.

Сообщается, что глава Virgin Orbit Дэн Харт сказал, что «хотя компания предприняла большие усилия, чтобы решить проблему с финансами и заручиться новыми источниками финансирования, в итоге ей все же пришлось объявить о банкротстве. Virgin Orbit теперь сосредоточится на поиске покупателя для компании, чтобы обеспечить ясность в отношении будущего компании для ее клиентов, поставщиков и сотрудников».

Следует напомнить, что на прошлой неделе руководство Virgin Orbit объявило, что «в результате неспособности компании обеспечить значительное финансирование будут уволены 85% ее сотрудников».

Вашингтон, Иван Бабурин

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