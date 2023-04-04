Главы минторгов стран G7 договорились контролировать экспорт новейших технологий

Министры торговли стран «Большой семерки» (G7) во вторник, 4 апреля, по итогам встречи в онлайн-формате договорились о необходимости сотрудничать в сфере контроля за экспортом современных технологий, – сообщает японское агентство Kyodo.

В совместном заявлении глав министерств торговли стран G7, в частности, говорится следующее: «Мы подтверждаем, что экспортный контроль – важнейший механизм для реагирования на вызовы, вызванные альтернативным использованием технологий для военных целей, а также для другой деятельности, угрожающей глобальной, региональной и национальной безопасности. …Экспортные ограничения должны помешать неправильному применению важнейших и перспективных технологий злонамеренными силами».

Следует отметить, что главы минторгов «Большой семерки» в своем документе не уточнили, что они подразумевают под «злонамеренными силами».

Токио, Иван Бабурин

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