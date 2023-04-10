«Росатом» потребовал от финской компании вернуть почти миллиард долларов

Концерн «Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочно вернуть займ в размере 920,5 млн. евро (82 млрд руб.).

В пресс-службе компании «Атомэнергопром», входящей в «Росатом» в понедельник, 10 апреля, сообщили, что «требования по данному займу (920,5 млн. евро, – прим.ред.) находятся на рассмотрении международного арбитража. Данный иск не единственный, общая сумма поданных в суды требований составляет 3 млрд евро (270 млрд руб.). По состоянию на отчетную дату требования организаций Группы на общую сумму около 3 млрд евро находятся на рассмотрении международных арбитражей».

Напомним, что в декабре 2022 года в «Росатоме» сообщали, что международный Совет по разрешению споров признал неправомерность расторжения контракта компанией Fennovoima Oy.

Москва, Иван Бабурин

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