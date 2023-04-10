В России предложили «перезапустить» приватизацию

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что для того, чтобы обеспечить новую модель роста российской экономики нужно перезапустить процесс приватизации в России, – сообщает на сайте РБК.

В авторском материале специально для агентства Костин пишет: «Западные санкции разрушили несущие элементы экономики, сложившейся в России за последние тридцать лет, новую модель можно построить, начав с трех приоритетов – новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны»



«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов. Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях – инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», – говорит Костин.

Президент-председатель правления ВТБ продолжает: «Введение секторальных санкций в 2014 году и последующее усиление геополитической напряженности сузили инвестиционную базу. Приватизация была фактически остановлена. И хотя это было вынужденное решение, результат известен: за последние годы частный сектор в России серьезно сдал свои позиции. В ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. Однако сегодня – время действовать. Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива».

В заключении банкир говорит: «Для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном. Поэтому к очередному циклу планирования бюджета мы должны подойти с согласованным пониманием приоритетов финансирования и жестко их придерживаться. Уверен, что фокус на транспорте и логистике, сегменте высоких технологий и обороноспособности при сохранении социальной части бюджета включит экономический мотор. Мы долго запрягали. Пора ехать».

Москва, Иван Бабурин

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