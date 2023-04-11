Путин: Мы не имеем права расслабляться

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, в приветственном слове перед совещанием по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил, что внешние факторы для экономики России никуда не дели, в связи с чем «расслабляться мы права не имеем», – сообщается на сайте Кремля.

Обращаясь к членам правительства перед совещание, глава государства, в частности, сказал: «Напомню, что при подготовке нынешнего бюджета Правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9 процента в прошлом году, и на 0,8 процента в текущем году. Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки, значительно их улучшили».

«Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», – заявил Путин.

Кроме того, президент России перед совещанием сказал, что «прогноз социально-экономического развития страны должен быть максимально объективным».

Москва, Иван Бабурин

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