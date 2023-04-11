Путин: Впервые за долгое время инфляция опустилась ниже целевого ориентира

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, в приветственном слове перед совещанием по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил, что впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, – сообщили в Кремле.

Выступая с приветственным словом перед началом совещания, глава государства сказал: «По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка.

«В целом можно отметить, что российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста. По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей. Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая. При этом, хотел бы отметить, что ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14% или на 1,4 трлн. рублей», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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