Шведская водка снова начала поставляться в Россию

Представитель шведской компании Absolut Паулу Эрикссон заявила, что производитель водки и владеющий им французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки в Россию, – сообщает во вторник, 11 апреля, издание Kristianstadsbladet.

Как пишет издание, Эрикссон, в частности, сказала: «После начала Россией специальной военной операции компания Pernod Ricard действовала с учетом интересов своих сотрудников, как на Украине, так и в России. Сейчас в рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость».

«После приостановки поставок в Россию на складах были запасы Absolut, но сейчас стеллажи пусты», – говоиртся в публикации Kristianstadsbladet.

Стокгольм, Иван Бабурин

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