Оказанная финансовая помощь поможет Украине «существовать» до конца года

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции, приуроченной к весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) во вторник, 11 апреля, заявила, что финансовая поддержка, которая была оказана Украине западными странами, позволит ей существовать до конца года, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава американского минфина сказала: «На данный момент Европейский союз и другие поддержали Украину на период до конца текущего года».

При этом Йеллен отметила, что «администрация США удовлетворена тем, что был принят пакет МВФ, который предоставит Киеву финансовую помощь в размере $15,6 млрд на четыре года. Такое отношение указывает на широкую поддержку Украины со стороны международного сообщества. В случае продолжения конфликта с Россией финансовая помощь Киеву со стороны Запада будет продолжена».

«В США по вопросу оказания помощи Украине сложился прочный консенсус между двумя основными партиями, мы намерены сосредоточиться на долгосрочных потребностях по реконструкции на Украине», – заявила министр финансов США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»