Корпорация Apple отказалась от закупок вольфрама и золота в России

Американская компания Apple официально отказалась от использования сырья из России для создания своих гаджетов. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как следует из отчетности технологической корпорации, требование об отказе от российских металлов выдвинуло правительство США. Речь идет о вольфраме, тантале и золоте. При этом в Apple признали, что до сих пор получают вольфрам с завода «Молирен» в Московской области.

Корпорация может заместить поставки из России, например, за счет Китая, который, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла, говорят эксперты.

Тем временем, один из главных конкурентов Apple на мировом рынке южнокорейская Samsung не собирается отказываться от российского сырья. Крупные мировые производители электроники, объявившие о прекращении сотрудничества с Россией, едва ли откажутся от ее ресурсов, потому что аналогов по такой цене попросту нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»