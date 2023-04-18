Представлен список городов с самыми богатыми жителями

Аналитики составили рейтинг городов, в которых проживает больше всего миллионеров. Лидируют в списке мегаполисы США.

На первом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 340 тысяч миллионеров, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компаний Henley & Partners и New World Wealth.

На второй строчке Токио, который возглавлял список 10 лет назад. Там живут 290,3 тысячи миллионеров. Третью позицию занял Сан-Франциско (285 тысяч миллионеров).

В пятерку лидеров попали Лондон (258 тысяч) и Сингапур (240,1 тысячи). На шестом месте еще один американский город Лос-Анджелес (205,4 тысячи миллионеров). Седьмой – Гонконг (129,5 тысячи миллионеров).

Замыкают топ-10 Пекин (128,2 тысячи), Шанхай (127,2 тысячи) и Сидней (126,9 тысячи миллионеров). При этом крупнейшие китайские мегаполисы оказались среди лидеров только в последнее десятилетие.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»