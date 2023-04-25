ШОС не рассматривает вопрос введения единой валюты

Шанхайская организация сотрудничества не рассматривает вопрос о введении некой единой валюты. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

По его словам, в настоящее время разрабатывается «дорожная карта» для перехода на расчеты с доллара на национальные валюты государств-участников организации.

«Работа ведется серьезная и предметная. Процесс далеко не простой, потому что, к сожалению, доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен, в том числе и в национальные валютные системы», – сказал Логвинов в интервью гостелеканалу «Беларусь 1».

Однако, чтобы полностью отказаться от американской валюты, «надо еще многое сделать и пройти достаточно немалый путь», подчеркнул замгенсека ШОС.

«Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть», – заключил Логвинов.

Минск, Зоя Осколкова

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