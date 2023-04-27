Россия через три года будет выпускать по 18 тысяч беспилотников ежегодно

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации у президента России Владимира Путина в четверг, 27 апреля, заявил, что Россия планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотников уже к 2026 году, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Белоусов сказал: «Рассчитываем, что российская промышленность к завершению следующего бюджетного цикла – то есть к концу 2026 года – сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52%. А к 2030 году выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%. На данный момент уровень покрытия внутреннего спроса отечественными беспилотниками составляет более 30%».

Российский вице-премьер также отметил, что объем госзаказа на беспилотники до 2030 года составит порядка 200 миллиарда рублей.

«Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда – средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 миллиардов рублей, до 2030 года – порядка 200 миллиарда рублей», – заявил Андрей Белоусов во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

Москва, Иван Бабурин

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