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Пятница, 28 апреля 2023, 20:49 мск

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Россия приостанавливает публикацию статданных о добыче нефти и газа

Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Госдумы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке публикаций статистических данных по добыче нефти и газа в стране до 1 апреля следующего года.

В документе, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 28 апреля, в частности, говорится: «Публикация официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в России приостанавливается до 1 апреля 2024 года. … Запрет на публикацию данных также касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный».

«Публикация информации приостанавливается, начиная с данных за март и первый квартал 2023 года», – говорится также в распоряжении правительства РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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