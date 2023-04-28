Еврокомиссия договорилась об ограничении украинского экспорта зерна в несколько стран Европы

Заместитель главы Европейской Комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в пятницу, 28 апреля, заявил, что ЕК договорилась с некоторыми странами Восточной Европы об ограничении экспорта в ЕС с Украины некоторых зерновых и о предоставлении помощи фермерам пострадавших от затоваривания зерном, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Домбровскис написал: «Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины. Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник, предоставление €100 млн. помощи фермерам пяти пострадавших стран».

Ранее сегодня корреспондент РИА «Новый День» передавал, что об этом решении сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий, в частности, сказал, что «Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния откажутся от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. Вместо этого будет введен запрет со стороны ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла в эти страны».

Брюссель, Иван Бабурин

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