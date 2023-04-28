На Кипре придумали, как смягчить зависимость от российского газа

Президент Кипра Никос Христодулидис в ходе выступления на Дельфийском экономическом форуме в пятницу, 28 апреля, предложил альтернативу российскому газу, сообщают СМИ.

Во время выступления, со ссылкой на экспертов, Христодулидис сказал: «Запасы энергоресурсов Средиземноморья могут покрыть 15-16 процентов потребностей ЕС в ближайшие 25 лет», при этом глава Кипра признал, что ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут заменить российский газ полностью, «но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации».

Никосия, Иван Бабурин

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