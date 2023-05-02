Минприроды в течение семи лет закупит около полутысячи БПЛА

Глава минприроды Александр Козлов на совещании у президента России во вторник, 2 мая, заявил, что его ведомство в рамках профильного нацпроекта до 2030 года планирует закупить почти 500 беспилотников для государственных инспекторов особо охраняемых территорий.

В ходе своего выступления министр сказал: «Дроны очень помогают госинспекторам в мониторинге за животными и за ситуацией в целом, например, обнаруживать лесные пожары. Мы подали заявку в минпромторг почти на 500 беспилотников до 2030 года для 78 учреждений для включения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Москва, Иван Бабурин

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