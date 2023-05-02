В России вырастет цена на авиабилеты

Глава минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ во вторник, 2 мая, заявил, что стоимость авиабилетов по России, по прогнозу ФАС, вырастет летом на 10%, – сообщают СМИ.

В ходе выступления Решетников сказал: «По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста – март к марту рост эконом-класса плюс 20%. … Порядка половины стоимости турпоездки составляет транспорт, поэтому особое внимание уделяется транспортной доступности курортов. … Спрос на турпоездки по России, по прогнозу минэкономразвития, вырастет летом не менее, чем на 5%, соответственно вырастет и объем авиаперевозки».

«Емкость на внутренних воздушных линиях относительно прошлого года снизилась по планам авиакомпаний на 10%, в то время, как на международных, повысилась на 24%. Нам важно обеспечить баланс этих показателей», – добавил министр.

Москва, Иван Бабурин

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