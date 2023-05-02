Количество авиарейсов в Турцию летом вырастет на 50%

Первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк на совещании у Владимира Путина во вторник, 2 мая, заявил, что летом текущего года число авиарейсов между Россией и Турцией вырастет на 50% по сравнению с летом 2022 года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Костюк, в частности, сказал: «Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению. Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50 процентов, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю. … В 2023 году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском. Это создаст возможность для роста перевозок на международных направлениях в последующих сезонах».

«В 2023 году 15 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 22 страны», – добавил зам.министра транспорта РФ.

Москва, Иван Бабурин

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