ЕК до июня запретила экспорт украинского зерна в несколько стран Восточной Европы

Европейская комиссия (ЕК) заявила о запрете экспорта зерна с Украины в пять стран Восточной Европы со 2 мая по 5 июня, при этом разрешив его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном ЕК, в частности, говорится: «Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Обозначенные продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»