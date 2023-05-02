Турция может полностью отказаться от импорта энергоресурсов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во вторник, 2 мая, заявил, что в республике обнаружено новое месторождение нефти, которое позволит полностью отказаться от зарубежных поставок энергоресурсов, – сообщают турецкие СМИ.

Во время общения с журналистами турецкий лидер, в частности, сказал: «Нефть была обнаружена в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Производительность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки, что превышает объемы добычи на всех остальных месторождениях нефти в Турции. Благодаря этому открытию Турция больше не будет зависеть от импорта энергоресурсов и сможет стать экспортером энергии».

«Мы станем государством, которое само будет поставлять энергоресурсы», – заявил Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

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