В Италии созвана спецкомиссия из-за резкого роста цен на национальный продукт

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо распорядился впервые созвать специальную Комиссию быстрого предупреждения для всестороннего анализа ситуации, связанной с подорожанием пасты, – сообщают в четверг, 4 мая, итальянские СМИ.

Президент Национального союза потребителей Италии (Unc) Массимилиано Дона, в частности, заявил: «До тех пор, пока спекуляция не будет официально определена как недобросовестная практика, никогда не будет действенного оружия против слишком высоких цен. Цены на макаронные изделия неизменно растут в стране с июня 2021 года и за это время они увеличились уже 37%».

Сообщается также, что во многих из итальянских регионов и провинций стоимость килограмма пасты давно превысила психологический порог в 2 евро. Так, ценовой рекорд был установлен в Анконе, где средняя цена на 1 кг пасты составила 2,44 евро. Аналогичные цены были зафиксированы в Болонье, Генуе, Кальяри, Генуе и других крупных городах Италии.

«В среднем по стране 1 кг макаронных изделий в марте текущего года стоил 2,13 евро, то есть более чем на 25% дороже, чем годом ранее», – сообщает организация по защите прав потребителей Assoutenti, которая в марте 2023 года провела специальное исследование.

Рим, Иван Бабурин

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