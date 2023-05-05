СМИ: Половина американских банков «потенциально неплатежеспособны»

Банковский эксперт Стэнфордского университета Амит Серу заявил, что почти половина из 4800 банков США потенциально неплатежеспособны, они израсходовали свои запасы и работают с отрицательным капиталом, пишет в пятницу, 5 мая, издание The Telegraph.

В публикации издания, в частности, говорится: «Давайте не будем делать вид, что речь идет только о Silicon Valley Bank и First Republic. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна. … Текущая политика властей США напоминает события перед мировым кризисом 2008 года, когда тоже заявлялось, что «все будет хорошо».

«Власти США могут сдержать немедленный кризис ликвидности, временно гарантируя все депозиты. Но это не решает более серьезного кризиса платежеспособности. … Почти половина из 4800 банков Америки уже прожигает свои запасы капитала», – пишет The Telegraph.

Вашингтон, Иван Бабурин

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