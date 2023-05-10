Цена на газ в Европе опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубов

Согласно данным лондонской биржи ICE в среду, 10 мая, цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 июля 2021 года. Общее снижение цены за день составляет порядка 2,4%, – передают СМИ.

Сообщается, что на хабе TTF в Нидерландах стоимость июньского фьючерса снизилась до $398,1 за 1 тыс. куб. м, или €35,06 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ), теплой погоды и заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) свыше 62%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений и составили 12,07 млрд куб. м.

Лондон, Иван Бабурин

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