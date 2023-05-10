Байден пригрозил проблемами всему миру из-за дефолта США

Президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке в среду, 10 мая, заявил, что возможный дефолт Соединенных Штатов повлечет за собой опасности всему миру, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Если у нас будет дефолт по нашему долгу, у всего мира будут проблемы. Кризис создали республиканцы, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. Если случится дефолт, экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает».

«Мы выиграем этот бой!», – завершил свою речь Байден и с трудом нашел выход со сцены.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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