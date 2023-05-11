МВФ: Дефолт США угрожает последствиями всему миру

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге в четверг, 11 мая, заявила, что предполагаемый дефолт США будет иметь серьезные последствия не только для США, но и для экономики всего мира, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Козак сказала: «Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики. …Угроза дефолта в США возникла в сложное для мировой экономики время. Мы призываем стороны в США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса».

Напомним, что накануне, в среду, 10 мая, президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке заявил следующее: «Если у нас будет дефолт по нашему долгу, у всего мира будут проблемы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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